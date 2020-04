Fase 2, dal 4 maggio tornano Lotto e Superenalotto (Di giovedì 23 aprile 2020) Luca Sablone L'11 maggio riprenderà la raccolta di slot machine e scommesse. Critiche verso il governo: "Le aziende sono ferme ma si pensa al gioco d'azzardo" Anche per i giochi è prevista la Fase 2: dopo l'interruzione decisa il 21 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus che ha travolto il Paese, a partire da lunedì 4 maggio torneranno il Lotto e il SuperenaLotto insieme al "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnaLotto", "Eurojackpot" e alle scommesse "che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia". Le estrazioni verranno comunque effettuate "nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria". È questo quanto si legge nel decreto di Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha disposto "un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di ... Leggi su ilgiornale Scuole - campi estivi e oratori : la fase 2 non sarà troppo diversa dalla fase uno

