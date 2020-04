Fase 2, addio all’ora di punta: ingressi scaglionati e orari estesi per negozi e uffici pubblici (Di giovedì 23 aprile 2020) Fase 2. Sulle scrivanie delle amministrazioni locali di tutta Italia ci sono già varie proposte: cittadini in mascherina che si spostano in bici o salgono sui bus occupando solo gli spazi consentiti, per andare al lavoro in qualsiasi ora della giornata o fare la spesa anche di notte La nuova immagine delle città nella ‘Fase 2’ dell’emergenza Covid-19 prevista a maggio, azzera gli orari di punta e cambia ritmi e volto delle città. A tracciarne un primo ritratto sono gli annunci di sindaci ed esperti, alle prese con piani di mobilità sostenibile nella graduale riapertura delle attività. Sulle scrivanie delle amministrazioni locali di tutta Italia ci sono già varie proposte: cittadini in mascherina che si spostano in bici o salgono sui bus occupando solo gli spazi consentiti, per andare al lavoro in qualsiasi ora della ... Leggi su limemagazine.eu Addio al posto centrale in aereo : il piano di EasyJet per tornare a volare nella fase 2

Sensi unici nelle stazioni e niente più biglietti cartacei sui treni. Sono queste due tra le novità previste per la Fase 2. Come riportato dall’Agenzia Ansa, che ha potuto visionare la bozza, C'è ...

In un secondo momento, potranno essere affiancati da membri dello staff, in palestra o in campo per lavorare al massimo con un altro collega. Nella terza fase, verranno creati gruppi di lavoro di otto ...

