Facebook espande Messenger Kids, app per bimbi e ragazzi "under 13" (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo Stati Uniti e Canada, Facebook lancia Messenger Kids in 70 nuovi paesi , ma non in Italia e in Europa. L'app è rivolta a ragazzini 'under 13' ed è controllata dai genitori . "Con le scuole chiuse... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo Stati Uniti e Canada,lanciain 70 nuovi paesi , ma non in Italia e in Europa. L'app è rivolta ani '13' ed è controllata dai genitori . "Con le scuole chiuse...

NewsDigitale : #news #notizie #tecnologia:Facebook espande Messenger Kids, l'app per under 13 In 70 nuovi paesi, ma al momento non… - fisco24_info : Facebook espande Messenger Kids, l'app per under 13: In 70 nuovi paesi, ma al momento non in Italia e Ue - 1italiano1 : Facebook espande Messenger Kids. Videochat per 'under 13', al momento non in Italia e Ue | #ANSA - ansa_tecnologia : Facebook espande Messenger Kids. Videochat per 'under 13', al momento non in Italia e Ue | #ANSA - rrositaofficial : Facebook Messenger Kids si espande in oltre 70 nuovi paesi -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook espande Facebook espande Messenger Kids, l'app per under 13 - Internet e Social Agenzia ANSA Facebook espande Messenger Kids, app per bimbi e ragazzi "under 13"

Dopo Stati Uniti e Canada, Facebook lancia Messenger Kids in 70 nuovi paesi, ma non in Italia e in Europa. L'app è rivolta a ragazzini 'under 13' ed è controllata dai genitori. "Con le scuole chiuse e ...

Facebook investe miliardi di dollari nelle telco indiane

Raggiungere gli utenti di Jio potrebbe interessare Facebook, che ha tentato e non è riuscito a espandere la sua iniziativa internet gratuita, Free Basics, in India. (Da allora l’azienda ha ampliato ...

Dopo Stati Uniti e Canada, Facebook lancia Messenger Kids in 70 nuovi paesi, ma non in Italia e in Europa. L'app è rivolta a ragazzini 'under 13' ed è controllata dai genitori. "Con le scuole chiuse e ...Raggiungere gli utenti di Jio potrebbe interessare Facebook, che ha tentato e non è riuscito a espandere la sua iniziativa internet gratuita, Free Basics, in India. (Da allora l’azienda ha ampliato ...