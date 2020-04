Da Frosinone e Cassino a Roma in 41 minuti: firmato il protocollo d’intesa tra Regione Lazio e e FS Italiane (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ stato siglato stamattina da Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, e da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane un protocollo di Intesa per il rilancio del trasporto, dell’economia e del turismo nel Lazio. Presenti la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli e l’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri. Il protocollo di Intesa si inserisce nell’importante piano di investimenti da oltre 18 miliardi di euro del Gruppo FS Italiane per il sistema economico e turistico del Lazio. In particolare, dei 18 miliardi di euro di investimenti 13 miliardi di euro sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato a interventi di rigenerazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ stato siglato stamattina da Nicola Zingaretti, Presidente dellaLazio, e da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane undi Intesa per il rilancio del trasporto, dell’economia e del turismo nel Lazio. Presenti la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli e l’assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri. Ildi Intesa si inserisce nell’importante piano di investimenti da oltre 18 miliardi di euro del Gruppo FS Italiane per il sistema economico e turistico del Lazio. In particolare, dei 18 miliardi di euro di investimenti 13 miliardi di euro sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato a interventi di rigenerazione ...

Alessio_Porcu : La Tav per andare in Europa: fermate a Frosinone e Cassino. Stazione a Ferentino - CorriereCitta : Da Frosinone e Cassino a Roma in 41 minuti: firmato il protocollo d’intesa tra Regione Lazio e e FS Italiane… - tedeschivola : MIT e Regione portano Alta Velocità a Frosinone e Cassino,forse stazione a Ferentino Arrestata coppia di caporali n… - gerryadi : RT @fsitaliane: Dalla prossima estate una coppia di treni AV fermerà ogni giorno nelle stazioni di #Frosinone e #Cassino. Questa una delle… - massidanu : RT @fsitaliane: Dalla prossima estate una coppia di treni AV fermerà ogni giorno nelle stazioni di #Frosinone e #Cassino. Questa una delle… -