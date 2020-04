Zaghis | per Ama è doveroso cercare dirigenti e quadri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “La ricerca di 5 figure tecniche e professionali (3e 2), a presidio di alcune funzioni strategiche di core business, e’ doverosa per garantire almeno un parziale ripristino del livello manageriale, in corso di progressivo depauperamento”. Lo ha detto all’agenzia Dire l’amministratore unico di Ama, Stefano, commentando la procedura selettiva pubblicata dall’azienda che, tra l’altro, ha scatenato la dura replica dei sindacati. Il numero uno della municipalizzata capitolina dei rifiuti ha sottolineato che si tratta di “innesti esterni di qualita’ (nella concezione del nuovo vertice)” che “vanno di pari passo con la valorizzazione delle risorse e professionalita’ interne, come testimoniato dalle scelte della nuova macrostruttura. Entrambe queste scelte sono concepite con il duplice ...