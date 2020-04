Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, mandato a un legale” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori”. Gli insulti di Vittorio Feltri ai meridionali finiscono all’attenzione dell’Ordine dei Giornalisti e portano il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore Maurizio De Giovanni ad agire in sede civile e penale. Durante la trasmissione Fuori dal coro su Rete Quattro, il direttore editoriale di Libero ha insultato i cittadini meridionali e, riferendosi alla Campania, ha aggiunto: “Perché mai dovremmo andarci? A fare i parcheggiatori abusivi?”. Di fronte alla precisazione del conduttore Mario Giordano (“Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo”), Feltri ha proseguito: “E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di ... Leggi su ilfattoquotidiano Vittorio Feltri contro il Sud : “Penso che siano inferiori. Lavorare di più sarebbe opportuno”

Vittorio Feltri : Meridionali inferiori. I Sudisti Italiani : Tv colpevoli - lo invitano per fare propaganda razzista

fanpage : Scatta la denuncia per Vittorio Feltri dopo le frasi di ieri sera contro la città di Napoli #22aprile - Mov5Stelle : Anche ieri Vittorio #Feltri, su Rete4 a Fuori dal Coro, vomitava l'ennesimo insulto a contro tutto il Sud Italia. R… - ciropellegrino : Io la mia parte l'ho fatta. Ho chiesto attivazione del Consiglio di disciplina per Vittorio #Feltri com'è mia prer… - menadelgiudice1 : RT @fattoquotidiano: Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, mandat… - MarinaCelestePR : RT @riktroiani: Il Senatore #SandroRuotolo e lo scrittore #MaurizioDeGiovanni hanno deciso di agire contro Vittorio #Feltri in sede civile… -