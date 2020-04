The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Il taglio di capelli di Negan? l'ho realizzato con un coltello" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Per il look di Negan, villain di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Ho realizzato il taglio di Negan con un coltello affilato" Jeffrey Dean Morgan ha svelato di aver realizzato da solo il taglio di Negan, villain di The Walking Dead, con un coltello affilato. L'attore lo ha rivelato nel corso di un'ospitata al The Rich Eisen Show. Parlando del look di Negan, Jeffrey Dean Morgan ha svelato il segreto del suo taglio atipico: "Negan è tutto incentrato su un certo tipo di ego simile al mio, ma sembra avere un bel tagliodi capelli ogni settimana. Ecco quando sono pazzo: ho deciso di vedere se riuscirmi a farmi una sfumatura, la sfumatura di Negan, usando un coltello. Che ci crediate o no, ... Leggi su movieplayer The Walking Dead : la timeline definitiva della serie creata da un fan

