The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito anticipa qualche dettaglio su Moff Gideon (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon in The Mandalorian, ha svelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio che tornerà nella seconda stagione della serie spin off di Star Wars. L'attore Giancarlo Esposito, che compare in The Mandalorian nei panni dell'ex imperiale Moff Gideon, ha svelato qualche anticipazione sul suo personaggio che rivedremo nella seconda stagione dello show Disney+. Giancarlo Esposito è un attore molto amato dai fan delle serie tv americane, soprattutto per il ruolo di Gus Fring nella serie Breaking Bad. In The Mandalorian è apparso nelle ultime due puntate della prima stagione nei panni di Moff Gideon, soldato imperiale prima della caduta dell'Impero, un uomo che usa tutto ciò che ha appreso per salire di livello ed ha un certo senso dell'ordine. Può essere molto crudele e ... Leggi su movieplayer The Mandalorian 3 | al via la produzione della terza stagione!

The Mandalorian 3 già ufficiale - Disney ha rinnovato la serie in gran segreto?

The Mandalorian : la terza stagione è già in fase di pre-produzione (Di mercoledì 22 aprile 2020), interprete diin The, ha svelatoin più sul suo personaggio che tornerà nella seconda stagione della serie spin off di Star Wars. L'attore, che compare in Thenei panni dell'ex imperiale, ha svelatozione sul suo personaggio che rivedremo nella seconda stagione dello show Disney+.è un attore molto amato dai fan delle serie tv americane, soprattutto per il ruolo di Gus Fring nella serie Breaking Bad. In Theè apparso nelle ultime due puntate della prima stagione nei panni di, soldato imperiale prima della caduta dell'Impero, un uomo che usa tutto ciò che ha appreso per salire di livello ed ha un certo senso dell'ordine. Può essere molto crudele e ...

cinespression : New post: The Mandalorian: Jon Favreau ha già iniziato a sviluppare la terza stagione - ETINIETTE : live footage di me che aspetto il venerdì per guardare the mandalorian e 2gether - fcfandomsunite : The Mandalorian 3 è ufficiale! Jon Favreau è già al lavoro sui prossimi episodi >> - Bladestarr : RT @comicus_it: Disney+ punta molto su Star Wars: The Mandalorian, infatti sta già lavorando alla terza stagione nonostante la seconda arri… - empitalia : Vi avviso, è tornato disponibile The Child! ?? Non fatevelo scappare, questa volta! ?? Potete acquistarlo qui ?… -