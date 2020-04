Tennis, Roger Federer lancia la proposta: “ATP e WTA, è il momento della fusione. Serve l’unione per essere più forti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roger Federer ha lanciato la proposta più interessante degli ultimi anni per quanto riguarda il Tennis: “Sono l’unico a pensare che ora è il momento per il Tennis maschile e femminile di unirsi e andare avanti insieme?“. Una delle grandi icone di questo sport a livello mondiale, l’uomo capace di vincere il maggior numero di Slam, ne ha parlato sui suoi profili social in questo periodo di quarantena e ha chiarito nel dettaglio quali sarebbero le sue intenzioni: “Non sto parlando di unire la concorrenza sul campo, ma di unire i due organi di governo che sovrintendono i tour professionali maschili e femminili”. Allo svizzero piacerebbe che ATP (circuito maschile) e WTA (femminile) lavorassero insieme e ha spiegato che il sistema attuale è molto disorientante con ”diversi sistemi di ranking, differenti loghi, differenti siti ... Leggi su oasport Tennis : Laver Cup rinviata al 2021 - si terrà sempre a Boston. Roger Federer assicura la propria presenza

