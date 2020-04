Rampelli: no alla dittatura mimetizzata dal Covid. Con la scusa dell’emergenza, il governo ignora le proposte di FdI (Di mercoledì 22 aprile 2020) Fabio Rampelli non ci sta. E richiama la maggioranza all’ordine democratico e all’ascolto dell’opposizione. «Indispensabile fare una riflessione comune. Siamo una repubblica democratica e siamo una democrazia parlamentare. Ci troviamo in presenza di una situazione emergenziale. Di una opposizione che ha compreso la situazione in cui versa l’Italia e ha dato disponibilità alla maggioranza di collaborare. A condizione però che vengano meno i pregiudizi ideologici e ci si consenta di parlare alle categorie in difficoltà attraverso l’approvazione delle nostre proposte. Se si prende la scusa del coronavirus per acquisire poteri straordinari e decidere la sorte di decine e decine di miliardi di euro in spregio alle funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento… Allora non ci siamo». È quanto ha dichiarato ... Leggi su secoloditalia Sovranisti per caso. Ecco tutti i Fratelli d’Italia che votarono il Mes. Da Urso a Rampelli passando per Nastri Totaro e Marsilio. Gli ex Pdl non ebbero avuto dubbi a dire Sì alla norma europea

Rampelli : “Salgono a 18 i positivi al Selam Palace occupato alla Romanina. La Regione e il Viminale si sveglino”

