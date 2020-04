Nuovo record di guariti. Scende la pressione sugli ospedali (Di mercoledì 22 aprile 2020) l numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, conseguenza anche dell'elevato numero di tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della situazione fornito dalla protezione civile. Gli attualmente positivi sono 107.699, con un calo di sole 10 unità dopo quello di -528 di ieri; i guariti sono diventati 54.543, con un aumento di 2.943, superiore anche ai +2.723 di ieri; i morti sono 25.085, con un saldo di +437 inferiore al +534 registrato ieri. Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: degli attualmente positivi, 2.384 sono in terapia intensiva (87 in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri) e 81.510 sono in isolamento domiciliare (406 in piu'). Grazie ai 63.101 tamponi eseguiti nelle ultime ... Leggi su agi Coronavirus - nuovo record di guariti : 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuovi casi in 24 ore

Coronavirus, in Italia record di guariti e meno ricoverati: ma ci sono altre 437 vittime

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone, 87 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi ...

Coronavirus, 437 nuovi morti. In calo positivi e pazienti in terapia intensiva

Il totale dei deceduti è di 25.085. Sono 2.384 le persone attualmente in terapia intensiva: un decremento rispetto alle 24 ore precedenti di 87 unità. Nuovo record di guariti, un numero che sale ...

