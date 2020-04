Michael Jordan e quella festa con «Donne, fumo e coca» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Lo racconta nel suo documentario su Netflix © globalist.it Li chiamavano «Il circo viaggiante della cocaina». Erano famosi per le feste a base di polvere bianca, quella che infestava l’Nba nel 1984, quando Michael Jordan cominciò a scrivere la sua leggenda. Sembra strano ripensarci adesso, ma l’Nba negli anni 80 era soprattutto quello. Ed è il mondo che MJ racconta di aver scoperto subito, fin dalla sua prima preseason. «Al college venivo da un programma pulito, dove la squadra veniva sempre al primo posto. Mi preparò per l’Nba, ma quello che trovai a Chicago era completamente diverso», dice in un passaggio delle oltre 8 ore di interviste registrate tra il maggio 2018 e il dicembre 2019 che compongono The Last Dance, la docserie in 10 puntate sui Bulls 1997-98 sbarcata ieri su Netflix ... Leggi su lapiazzettadellosport “The Last Dance” è la grande bellezza di Michael Jordan e dei Chicago Bulls

