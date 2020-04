Messico: 13 morti dopo il weekend di scontri nel Guerrero (Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è il coronavirus che sta uccidendo la popolazione nelle montagne di Guerrero, sono le violente battaglie tra i vigilanti delle comunità, polizia e soldati ed il Cartello del Sur. Gli scontri durante il weekend a El Naranjo, una città agricola dove i papaveri coltivati per la gomma da oppio ed eroina permettono un grande raccolto, hanno lasciato macchine bruciate e 13 morti in un'altra ondata di estrema violenza che sta affliggendo la regione da anni. (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus - oltre 73.800 casi. Trump “Meno di 100.000 morti un successo”. Placido Domingo ricoverato in Messico – DIRETTA

In realtà gli Stati Uniti stanno già respingendo da giorni chi tenta di attraversare la frontiera con il Messico. Espulsioni che dureranno almeno per un altro mese ... Nel solo Stato di New York nelle ...

