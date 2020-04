L’Assessore De Vincenzi chiarisce | “Se l’andamento resta positivo | potremmo valutare

Leggi su tvio

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quasi due mesi di quarantena e i primi risultati iniziano ad arrivare in tutta Italia, anche a Trapani. L’incremento dei casi di Covid-19 sta subendo una fase di stallo e la pressione negli ospedali della zona inizia a diminuire. Da ormai una settimana circa, i casi in provincia di Trapani sono aumentati di poche unità e quindi le Istituzioni stanno varando un piano di riapertura per la cosiddetta “fase 2”. Visto l’imminente arrivo dell’estate, in molti si sono chiesti se le spiagge dei litorali trapanesi possano riaprire. A questo proposito, l’Assessore del comune di Erice Luigi Deci ha fornito alcune precisazioni: “Qualora i dati ricevuti da Asp e Protezione Civile confermassero il trendcon zero contagi in Provincia come in questo momento, si potràfavorevolmente la riapertura dei lidi e la ...