Hunger Games: annunciate le riprese del prequel! (Di mercoledì 22 aprile 2020) La saga cinematografica di Hunger Games tornerà al cinema con il suo prequel: The Ballad of Songbirds and Snake. Il prossimo 19 Maggio, infatti, uscirà nelle librerie americane il prequel dell’omonima saga letteraria scritta da Suzanne Collins, ma i cineasti si sono già mossi per lavorare anche sul film. Ad annunciare questa notizia è stato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group (la casa cinematografica dei film di Hunger Games). A dirigere il film sarà il regista Francis Lawrence, che ha già avuto il compito di dirigere tre dei quattro capitoli della saga cinematografica. Suzanne Collins sarà produttrice esecutiva del film e ne scriverà il trattamento, mentre Michael Arndt si occuperà del copione. Joe Drake ha dichiarato: È valsa la pena aspettare il nuovo libro di Suzanne. Offre ... Leggi su trendit Hunger Games - il prequel è ufficiale : l’annuncio. Tutto ciò che sappiamo

Hunger Games : in arrivo film prequel tratto da The Ballad of Songbirds And Snakes

Hunger Games : prossimamente su Mediaset tutti i film della saga? (Di mercoledì 22 aprile 2020) La saga cinematografica ditornerà al cinema con il suo prequel: The Ballad of Songbirds and Snake. Il prossimo 19 Maggio, infatti, uscirà nelle librerie americane il prequel dell’omonima saga letteraria scritta da Suzanne Collins, ma i cineasti si sono già mossi per lavorare anche sul film. Ad annunciare questa notizia è stato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group (la casa cinematografica dei film di). A dirigere il film sarà il regista Francis Lawrence, che ha già avuto il compito di dirigere tre dei quattro capitoli della saga cinematografica. Suzanne Collins sarà produttrice esecutiva del film e ne scriverà il trattamento, mentre Michael Arndt si occuperà del copione. Joe Drake ha dichiarato: È valsa la pena aspettare il nuovo libro di Suzanne. Offre ...

QuiMediaset_it : +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acqu… - bravodeibravi : RT @inlovewithfede_: Mi ero completamente dimenticata del nuovo libro di Hunger Games aiut Il libro esce tra un mese e hanno già annunciato… - vera92 : RT @itsdangeer: il prequel di hunger games che dovrebbe uscire a maggio non poteva scegliere momento migliore visto che viviamo dentro al p… - GiannaDavide : Hunger Games, in arrivo il prequel? - satvurno : RT @mediohermana: RAGAAAAAAA su italia uno hanno fatto la pubblicità di Hunger Games, sono prontissima a difendere mio figlio Peeta. -