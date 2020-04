Fase 2, pronto il Piano Colao: mascherine, distanza e lockdown se torna allarme (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Irresponsabile riaprire senza cautela”: un messaggio scandito a chiare lettere quello che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato nella giornata di ieri preparando il terreno in vista della scadenza del DPCM il prossimo 4 maggio quando cioè partirà ufficialmente l’attesa Fase Due. Si continua a lavorare senza sosta: nella mattinata di oggi, riunione del governo con il capo della task force Colao e, probabilmente già nel pomeriggio la convocazione della cabina di regia con gli enti locali. Per arrivare alla decisione finale – che sarà comunicata venerdì, o più probabilmente sabato, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. NON SARA’ UN LIBERI TUTTI – Via però a facili entusiasmi: la parola d’ordine ... Leggi su quifinanza Fase 2 - pronto il Piano Colao : mascherine - distanza e lockdown locali se torna allarme

Giuseppe Conte pronto ad illustrare il piano per la fase 2

Coronavirus - ultime notizie – Conte : «A giorni un piano chiaro per la Fase 2». De Luca pronto a bloccare i treni dal Nord. Diminuiscono i decessi in Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Irresponsabile riaprire senza cautela”: un messaggio scandito a chiare lettere quello che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato nella giornata di ieri preparando il terreno in vista della scadenza del DPCM il prossimo 4 maggio quando cioè partirà ufficialmente l’attesaDue. Si continua a lavorare senza sosta: nella mattinata di oggi, riunione del governo con il capo della task forcee, probabilmente già nel pomeriggio la convocazione della cabina di regia con gli enti locali. Per arrivare alla decisione finale – che sarà comunicata venerdì, o più probabilmente sabato, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. NON SARA’ UN LIBERI TUTTI – Via però a facili entusiasmi: la parola d’ordine ...

zazoomnews : Fase 2 pronto il Piano Colao: mascherine distanza e lockdown locali se torna allarme - #pronto #Piano #Colao:… - marcomoltomale : RT @sabrinatehilim: @marcomoltomale ora dicono che l'astronave servirà con la fase due, per la prossima ondata del covid...pur essendo lont… - Mattinatese : RT @immediatonet: Fase 2, governo pronto a dare l’ok per rientro al lavoro di 2,8 milioni di persone. Dpi: “Chi ha tutto può partire il 27… - sabrinatehilim : @marcomoltomale ora dicono che l'astronave servirà con la fase due, per la prossima ondata del covid...pur essendo… - immediatonet : Fase 2, governo pronto a dare l’ok per rientro al lavoro di 2,8 milioni di persone. Dpi: “Chi ha tutto può partire… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase pronto Fase 2, governo pronto a dare l'ok per rientro al lavoro di 2,8 milioni di persone. Dpi: "Chi ha tutto può partire il 27 aprile" l'Immediato CORONAVIRUS: VACCINO pronto già a OTTOBRE! La SPERANZA arriva dalla SVIZZERA. Ecco i DETTAGLI

Tuttavia, dalla vicina SVIZZERA arriva una SPERANZA: il vaccino potrebbe essere pronto già a settembre. Un gruppo di ricerca dell’Università ... del Centro Sud con forti precipitazioni anche a ...

Coronavirus, da giovedì via alla sperimentazione del vaccino sull'uomo

A questo progetto Londra darà 20 milioni di sterline per accelerare gli studi, e altre 22 milioni andranno all’Imperial per sostenere la loro fase due nei test. Sviluppare un vaccino «è ... tempi più ...

Tuttavia, dalla vicina SVIZZERA arriva una SPERANZA: il vaccino potrebbe essere pronto già a settembre. Un gruppo di ricerca dell’Università ... del Centro Sud con forti precipitazioni anche a ...A questo progetto Londra darà 20 milioni di sterline per accelerare gli studi, e altre 22 milioni andranno all’Imperial per sostenere la loro fase due nei test. Sviluppare un vaccino «è ... tempi più ...