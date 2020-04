Coronavirus Lazio, la mappa aggiornata dei contagi Comune per Comune: cerca il tuo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono 4402 gli attuali casi positivi al COVID-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2792 sono in isolamento domiciliare, 1380 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 184 sono ricoverati in terapia intensiva. 363 sono i pazienti deceduti e 1130 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5985 casi. Ieri si è registrato un dato di 80 casi di positività per il terzo giorno consecutivo sotto i 100 casi e un trend al 1,3%, quindi con un leggero aumento rispetto al giorno prima, quando il trend era all’1%. Per visualizzare la cartina per Comune sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi fare click qui. LA SITUAZIONE AI CASTELLI ROMANI E NEL LITORALE Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 21 aprile il numero dei positivi è salito a 971, con altri 15 nuovi casi. Nei Castelli Romani la situazione più ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - i numeri in chiaro. Il fisico Sestili : «Calo di infetti - ma preoccupa il Piemonte. E occhio alle terapie intensive nel Lazio» – Il video

