Coronavirus, l’appello dei lavoratori delle mense scolastiche a Conte: “A casa senza stipendio da febbraio, servono risorse e ammortizzatori” (Di mercoledì 22 aprile 2020) I lavoratori delle mense scolastiche di Genova sono a casa dal 24 febbraio, da quando gli istituti sono stati chiusi per limitare la diffusione dell’epidemia. La maggior parte delle aziende però non ha anticipato gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia e così molti di loro ora si trovano senza stipendio, alcuni costretti a far fronte situazioni difficili, con un solo reddito in famiglia. Per questo la Filcams Cgil ha raccolto le loro testimonianze in un video e inviato una petizione al premier Conte, nel tentativo di portare alla luce la situazione degli addetti e i dei cuochi delle mense e trovare una soluzione al più presto. “Le lavoratrici e i lavoratori che operano presso la ristorazione scolastica non vogliono essere dimenticati – si legge nell’appello del sindacato – oggi sono in balia dei tempi di erogazione ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la pratica dell’ossigeno ozono-terapia dà buoni risultati : l’appello dei medici

