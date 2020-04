Corea del Nord, i tre possibili scenari per il dopo Kim (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le condizioni di salute di Kim Jong Un hanno messo in agitazione le ambasciate di mezzo mondo. Che cosa sta succedendo al di là del 38esimo parallelo? Secondo quanto riferito dalla Cnn, che a sua volta ha citato una fonte dell’intelligence statunitense, il presidente della Corea del Nord sarebbe stato operato nel centro medico Hyangsan, nella provincia di Pyongyang, in una struttura riservata alla sua famiglia. Il leader avrebbe dovuto trascorrere la convalescenza post operatoria nella sua residenza non distante dal luogo dell’operazione. Qualcosa sarebbe tuttavia andato storto. A detta del quotidiano sudCoreano Daily Nk, Kim sarebbe ”in grave pericolo” dopo un intervento cardiovascolare effettuato lo scorso 12 aprile. Seul ha subito dichiarato che in Corea del Nord non è stata rilevata alcuna attività insolita. “Non abbiamo ... Leggi su it.insideover "Kim Jong-un in gravi condizioni"/ Corea del Nord - morte? Una questione "nucleare"

"KIM JONG-UN IN GRAVI CONDIZIONI"/ Corea del Nord - cosa accadrebbe se morisse?

