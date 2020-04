Ceccarini | «Sfida Lazio-Juve per lo scudetto | ma attenzione all’Inter» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Niccolò, direttore di TMW Radio, è intervenuto ai nostri microfoni. Ecco le sue parole sulla possibile ripartenza Possibili ripartenze, ma anche una lottae un mercato tutto da vivere. Niccolò, direttore di Tmw Radio, è intervenuto ai nostri microfoni per analizzare gli scenari del calcio italiano. Come vede una possibile ripartenza? «Io penso che se ci saranno tutte le garanzie sanitarie, un tentativo si potrà fare ma con tutte le accortezze del caso. Si va verso la riapertura del paese e penso sia giusto far ripartire anche il calcio. Credo che un tentativo si debba fare, penso che ci saranno tempi più lunghi più per B e Lega Pro». In caso di eventuale ripartenza, come vede la lotta? «Le porte chiuse sono uno scenario diverso, nessuno ha mai vissuto una situazione simile con 12 ...