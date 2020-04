“Anche gli occhi fonte di contagio per Coronavirus”, lo studio sulle lacrime (Di mercoledì 22 aprile 2020) Importanti rivelazioni sull’emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Adnkronos i ricercatori dell’Inmi Spallanzani di Roma hanno isolato il virus Sars-CoV-2 nelle lacrime di una paziente. “Il virus è quindi attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus e potenzialmente infettivo nelle lacrime anche quando i campioni respiratori della paziente, a tre settimane dal ricovero, risultavano ormai negativi”. Dopo un tampone oculare i ricercatori hanno isolato il virus, dimostrando che è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. “Si tratta di una scoperta che ha importanti implicazioni anche sul piano della salute pubblica – evidenziano i ricercatori – tant’è che il risultato è stato comunicato all’Organizzazione mondiale della sanità d’accordo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Pregliasco : “anche nella Fase 2 ci saranno mini-focolai”

“Anche lei…”. La lama tagliente di Giancarlo Magalli contro Barbara D’Urso

Coronavirus - Mika spiega perché ha interrotto la diretta di Rai 1 : “Anche la mia famiglia travolta” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Importanti rivelazioni sull’emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Adnkronos i ricercatori dell’Inmi Spallanzani di Roma hanno isolato il virus Sars-CoV-2 nelledi una paziente. “Il virus è quindi attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus e potenzialmente infettivo nelleanche quando i campioni respiratori della paziente, a tre settimane dal ricovero, risultavano ormai negativi”. Dopo un tampone oculare i ricercatori hanno isolato il virus, dimostrando che è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. “Si tratta di una scoperta che ha importanti implicazioni anche sul piano della salute pubblica – evidenziano i ricercatori – tant’è che il risultato è stato comunicato all’Organizzazione mondiale della sanità d’accordo ...

SkyTG24 : Anche in #SudAfrica gli animali conquistano gli spazi. Le strade deserte di Cape Town per il contenimento da… - luigidimaio : Ancora solidarietà nei confronti del nostro popolo. Anche la Slovacchia ci ha donato materiale sanitario. Il minis… - lastknight : Per quelli che danno dei #notrax agli esperti e dicono 'e allora Facebook e gli altri Social', a questo link trovat… - Ecocerved : RT @ecocamere: L'Agenzia @IRENA ha pubblicato un rapporto sui percorsi di transizione per ridurre/azzerare l'impiego di fonti fossili. Gli… - mito53413 : ? Rifarebbe anche gli errori, signor Presidente? Il virus non ne fa. -

Ultime Notizie dalla rete : “Anche gli Proteine ​​Di Patate Mercato Rapporto di ricerca 2020: analisi dell'impatto COVID-19 e strategia aziendale predittiva delle migliori aziende Il Mio Furgone