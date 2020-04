Sospesi i test sierologici gratuiti in ospedali di Sesto e Milano: “Arrivate troppe richieste” (Di martedì 21 aprile 2020) troppe richieste per fare il test sierologico. Il Gruppo Multimedica, che cercava volontari per fare gratuitamente le analisi per la ricerca di anticorpi da Coronavirus, ha dovuto sospende lo studio che intendeva svolgere a Sesto San Giovanni e Milano: "Il progetto è tarato su un campione definito di popolazione, incompatibile con l'alto numero di richieste pervenute in meno di 24 ore". Leggi su fanpage Montefredane - cantieri sospesi per l’emergenza Covid-19 : operai in protesta

CoVid-19 - Brasile nel caos : stipendi sospesi - i calciatori protestano

Coronavirus - Mediaset rivoluziona i suoi palinsesti : ecco quali programmi sono stati sospesi. Un conduttore positivo al test (Di martedì 21 aprile 2020)richieste per fare ilsierologico. Il Gruppo Multimedica, che cercava volontari per fare gratuitamente le analisi per la ricerca di anticorpi da Coronavirus, ha dovuto sospende lo studio che intendeva svolgere aSan Giovanni e: "Il progetto è tarato su un campione definito di popolazione, incompatibile con l'alto numero di richieste pervenute in meno di 24 ore".

PgCipriano : @la_kuzzo Non fa una piega. D'altronde noi italiani la Corea del Sud la citiamo solo per le app di tracciamento, m… - guarnieribe : Merda c’è da pagare per i test ? 200 euro ? Pronti. Basta saperlo. Con il gasolio che ho risparmiato in questi mesi… - infoitsalute : Ravenna, reagenti esauriti. Sospesi i test ai medici già in fila - lospado : E' corsa ai #reagenti per le aziende sanitarie. Ma dopo 2mila analisi i test sierologici sono stati sospesi e il pe… - CorriereRomagna : RAVENNA. I test sierologici sono esauriti anche per gli operatori sanitari. - -