«Mondays with Michelle Obama» | l’ex First Lady debutta su Youtube

(Di martedì 21 aprile 2020) Michelle Obama, nei giorni della reclusione, delle scuole chiuse e delle famiglie costrette a casa, ha voluto offrire il proprio contributo per alleggerire, o cercare di alleggerire il peso della quarantena. Lunedì 20 aprile, l’ex First Lady ha così inaugurato i Mondays with Michelle Obama, appuntamenti virtuali nei quali, in diretta sulla pagina Facebook e il canale Youtube di Pbs Kids e della Penguin Random House, leggerà ai bambini i suoi libri più cari.