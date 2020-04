Mario Serpillo morto a 56 anni di coronavirus: ha combattuto un mese tra la vita e la morte (Di martedì 21 aprile 2020) Mario Serpillo aveva cinquantasei anni ed ha combattuto un mese tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. Il militare dell’Aeronautica che prestava servizio presso Pratica di Mare aveva contratto il virus a Bergamo. Si tratta di uno dei primi casi accertati ad Aprilia e la seconda vittima. Ha combattuto per un mese la sua battaglia contro il coronavirus in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Mario Serpillo, militare dell’Aeronautica in servizio presso Pratica di Mare, è morto a cinquantasei anni, ucciso dal Covid-19. Serpillo aveva manifestato i primi sintomi della malattia a inizio marzo, avendo contratto il virus secondo le informazioni apprese, dopo un periodo di permanenza a Bergamo, e inizialmente si trovava in regime di isolamento domiciliare, con febbre alta e tosse. Poi, verso la metà del mese scorso, le sue condizioni ... Leggi su limemagazine.eu Mario Serpillo morto a 56 anni di coronavirus : ha combattuto un mese tra la vita e la morte

Aprilia - si è spento Mario Serpillo all’età di 56 anni. Era affetto da Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020)aveva cinquantaseied hauntra lae la morte in un letto d’ospedale. Il militare dell’Aeronautica che prestava servizio presso Pratica di Mare aveva contratto il virus a Bergamo. Si tratta di uno dei primi casi accertati ad Aprilia e la seconda vittima. Haper unla sua battaglia contro ilin un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina., militare dell’Aeronautica in servizio presso Pratica di Mare, èa cinquantasei, ucciso dal Covid-19.aveva manifestato i primi sintomi della malattia a inizio marzo, avendo contratto il virus secondo le informazioni apprese, dopo un periodo di permanenza a Bergamo, e inizialmente si trovava in regime di isolamento domiciliare, con febbre alta e tosse. Poi, verso la metà delscorso, le sue condizioni ...

SM_Difesa : Il #GenVecciarelli appresa la triste notizia della scomparsa del 1° Lgt Mario Serpillo in servizio presso il 311° G… - LimeMagazineU : Mario Serpillo morto a 56 anni di coronavirus: ha combattuto un mese tra la vita e la morte - LatinaCorriere : Covid Aprilia, morte Mario Serpillo: il cordoglio del sottosegretario alla difesa - - andgua83 : RT @SM_Difesa: Il #GenVecciarelli appresa la triste notizia della scomparsa del 1° Lgt Mario Serpillo in servizio presso il 311° Gruppo di… - robertamurgia : RT @SM_Difesa: Il #GenVecciarelli appresa la triste notizia della scomparsa del 1° Lgt Mario Serpillo in servizio presso il 311° Gruppo di… -