iordyfox : Ma è vero quello che ha detto Salvini a 'FUORI DAL CORO' che con il CURAITALIA sono usciti di galera mafiosi condan… - Antonio14638570 : È schifoso!!! E dimostra ancora una volta l'incompetenza di questo #Governo. Gli italiani onesti ai domiciliari ed… - InvictusNon : Mafiosi fuori dal carcere con la scusa del coronavirus. Matteo Salvini è una furia - Mimosa13Me : RT @tempoweb: Mafiosi fuori dal #carcere con la scusa del #coronavirus #matteosalvini è una furia - Lovman499Zz : RT @tempoweb: Mafiosi fuori dal #carcere con la scusa del #coronavirus #matteosalvini è una furia -

Ultime Notizie dalla rete : Mafiosi fuori

Per approfondire leggi anche: Salvini contro la app Immuni Così Matteo Salvini, in un video su Facebook, denuncia la misura adottata nei confronti del mafioso. «Ora è ai domiciliari, in casa con la ...L'ex ministro dell'Interno aggiunge: «È un insulto alle vittime dei caduti della mafia. La pazienza è esaurita. Le tv non daranno queste notizie, ora reagiamo. Io non ci sto. Una vergogna che va ...