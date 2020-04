Lutto nel mondo del calcio | aveva soltanto 22 anni e un grande futuro davanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020)terribile neldelrusso. È morto a soli 22Innokentiy Samokhvalov, giovane calciatore cresciuto nelle giovanili della Lokomotiv Mosca e reduce da una stagione nella seconda divisione russa con la maglia del Kazanka. Come comunicato dal club, fatale per il difensore un malore durante un allenamento casalingo nei giorni della quarantena obbligatoria per l’emergenza Coronavirus. La Lokomotiv Mosca, prestigioso club che milita nel massimo campionato russo, ha ufficializzato la tragica notizia della morte di Innokentiy Samokhvalov.Il giovane difensore con un passato nelle giovanili della società della capitale russa, è deceduto per le conseguenze di un malore accusato durante una sessione di allenamento individuale nella sua abitazione. Il difensore infatti, come tutti i suoi colleghi stava ...