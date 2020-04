L’Oms suggerisce all’Uefa di fermare il calcio fino a dicembre 2021 (Di martedì 21 aprile 2020) Secondo quanto scrive il portale portoghese Veja, lo scorso 16 aprile Uefa e Oms avrebbero discusso, in videoconferenza, del futuro del calcio mondiale. Due ore e mezzo di conversazione durante la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe manifestato l’idea di sospendere tutti i campionati fino alla fine del 2021. I toni dell’Oms, scrive Veja, sono stati “perentori” nel mostrare i possibili rischi di nuove ondate di contagi. Scrive il portale: “La misura drastica è stata suggerita dopo la presentazione di due epidemiologi dell’agenzia sanitaria mondiale. Sulla base di uno studio sui rischi di nuove ondate di contagio il prossimo anno, i due hanno mostrato gli scenari probabili e ritenuto che la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere le competizioni ferme fino alla fine del prossimo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 aprile 2020) Secondo quanto scrive il portale portoghese Veja, lo scorso 16 aprile Uefa e Oms avrebbero discusso, in videoconferenza, del futuro delmondiale. Due ore e mezzo di conversazione durante la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe manifestato l’idea di sospendere tutti i campionatialla fine del. I toni dell’Oms, scrive Veja, sono stati “perentori” nel mostrare i possibili rischi di nuove ondate di contagi. Scrive il portale: “La misura drastica è stata suggerita dopo la presentazione di due epidemiologi dell’agenzia sanitaria mondiale. Sulla base di uno studio sui rischi di nuove ondate di contagio il prossimo anno, i due hanno mostrato gli scenari probabili e ritenuto che la soluzione migliore sarebbe quella di mantenere le competizioni fermealla fine del prossimo ...

PaoloVersa : RT @napolista: L’Oms suggerisce all’Uefa di fermare il calcio fino a dicembre 2021 Il portale portoghese Veja racconta di una videoconferen… - napolista : L’Oms suggerisce all’Uefa di fermare il calcio fino a dicembre 2021 Il portale portoghese Veja racconta di una vide… - Rickyrickyric89 : RT @PagineRomaniste: L'OMS suggerisce alla #UEFA una sospensione delle competizioni fino a fine 2021 #OMS #Coronavirus - posthorn21 : 5) L'OMS suggerisce la quarantena come metodo per sconfiggere il virus, anche qua probabilmente in ossequio alla pr… - Davide_kun85 : RT @PagineRomaniste: L'OMS suggerisce alla #UEFA una sospensione delle competizioni fino a fine 2021 #OMS #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms suggerisce Sulla “fase 2” massima cautela per non impantanarci in nuovi focolai di infezione Il Sole 24 ORE