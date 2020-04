Jennifer Lopez e il compagno Alex Rodriguez vogliono acquistare i New York Mets (Di martedì 21 aprile 2020) Alex Rodriguez e Jennifer Lopez vogliono mettere le mani sui New York Mets. Secondo quanto scrivono diversi media americani, la coppia è alla ricerca di capitale per acquistare la squadra di baseball. Il proprietario, l’immobiliarista Fred Wilpon, ha infatti intenzione di metterla all’asta.Rodriguez, di origini dominicane, ex superstar di questo sport con un passato di dodici anni nei New York Yankees, i grandi rivali dei Mets, aveva manifestato il suo interesse per la squadra già il mese scorso durante un’apparizione al ‘Tonight Show’ di Jimmy Fallon. L’ex giocatore e la fidanzata JLo assieme hanno una fortuna di circa 700 milioni di dollari ma avranno bisogno di oltre due miliardi e mezzo di dollari per diventare proprietari dei Mets. Leggi su huffingtonpost Jennifer Lopez querelata : una foto su Instagram potrebbe costarle 150 mila dollari

Jennifer Lopez/ Alex Rodriguez matrimonio in Italia solo rimandato? (One World : Together at Home)

Alex Rodriguez e Jennifer Lopez vogliono mettere le mani sui New York Mets. Secondo quanto scrivono diversi media americani, la coppia è alla ricerca di capitale per acquistare la squadra di baseball.

Jennifer Lopez si prepara a fare un'offerta per l'acquisizione della squadra di baseball dei Mets. L'artista portoricana, assieme al fidanzato Alex Rodríguez, ex star del baseball meglio noto come ...

Alex Rodriguez e Jennifer Lopez vogliono mettere le mani sui New York Mets. Secondo quanto scrivono diversi media americani, la coppia è alla ricerca di capitale per acquistare la squadra di baseball.