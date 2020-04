GUERRA IN LIBIA/ Dove ci portano la battaglia di Tarhouna e il blocco del petrolio? (Di martedì 21 aprile 2020) Un anno fa cominciava lo scontro tra Haftar e Serraj per la conquista della LIBIA. Haftar ha fallito la sua GUERRA lampo e la battaglia di Tarhouna potrebbe cambiare molto Leggi su ilsussidiario GUERRA IN LIBIA/ "Contrattacco Erdogan-Serraj - ora impianti Eni più sicuri”

Il Covid-19 non ferma la guerra in Libia

La Libia tra epidemia e guerra (Di martedì 21 aprile 2020) Un anno fa cominciava lo scontro tra Haftar e Serraj per la conquista della. Haftar ha fallito la sualampo e ladipotrebbe cambiare molto

Internazionale : Le persone continuano a partire dalla Libia in guerra e a chiedere aiuto in mare, solo che non ci sono mezzi di soc… - infoitestero : Libia, la guerra dei droni continua: altri due abbattimenti in un giorno - giovcusumano : RT @open_migration: ?? Mentre Italia e Malta si dichiarano “porto non sicuro” per l’emergenza Covid-19, per i migranti rispediti in Libia si… - SalCavalli : RT @nancyporsia: In #Libia, Pepe ha le idee chiare “Aspetto che mi paghino un lavoro già finito, e parto. Perché qui se sopravvivo alla gue… - PovereParole : RT @scandura: A proposito del termine 'guerra', impropriamente usato in questi giorni di Covid19. Le grida di terrore, in questo video, sfo… -