Grillini Descalzi sui carboni ardenti Ora Di Battista fa male ai suoi Il duro e puro

(Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Diè tornato dall’Iran e neppure il virus lo ferma. In questo momento così difficile attacca il governo e istessi colleghi e lo fa nel solito modo, barricadero, convulso, involuto, corrosivo, infiltrante, deflagrante, ironico e apodittico a cominciare dall’incipit simil-ciceroniano: “Ci hanno chiamato giustizialisti e manettari…”. Lo fa alla “maniera dei moderni”, come direbbe un letterato d’Arcadia, lo fa su Facebook, il luogo divenuto ormai deputato al posto delle conferenze stampa. CASUS BELLI. Un documento, sottoscritto, tra gli altri, da una trentina di parlamentari, che è un atto d’accusa al governo e ai supposti cedimenti del Movimento alle logiche dei poteri forti. Il casus belli riguarda specificatamente la riconferma di Claudioamministratore delegato dell’Eni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Grillini Descalzi

quasi -40 dollari al barile), in mattinata è arrivata la conferma di Claudio Descalzi a capo dell’azienda petrolifera italiana – non senza critiche politiche, soprattutto da parte del Movimento 5 ...La vera novità è che per la prima volta il Movimento 5 Stelle partecipava al tavolo dove avviene la «spartizione» per assegnare ... terreno su cui si è consumato il lungo duello nella coalizione di ...