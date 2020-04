GF Vip, Andrea Denver vuota il sacco: ‘Se Adriana Volpe non fosse stata sposata… (Di martedì 21 aprile 2020) Andrea Denver svela tutta la verità su quello che ha provato per Adriana Volpe all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue ultime dichiarazioni GF Vip: il rapporto tanto discusso tra Andrea Denver e Adriana Volpe Nelle prime settimane della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, il pubblico e gli utenti social hanno iniziato a ipotizzare un flirt tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Nonostante la differenza d’età e il fatto che entrambi siano impegnati, non sono mancati sguardi, complimenti, attenzioni che lasciavano pensare ad altro che ad una semplice amicizia. Questo rapporto ha anche infastidito il marito della conduttrice, ma Adriana ha sempre voluto scherzare su questa cosa dicendo che era tutto fatto con ironia in quanto poteva essere la madre del modello. Andrea, invece, ha sempre continuato a farle i ... Leggi su kontrokultura ‘Gf Vip 4’ - il marito di Adriana Volpe risponde alle critiche dei fan e spiega cosa c’era dietro alcuni dei suoi comportamenti social. E a proposito di Andrea Denver…

‘Gf Vip 4’ - Andrea Denver commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E a proposito di Adriana Volpe… (Video)

Andrea Denver - dopo il Grande Fratello VIP : la relazione con Anna Wolf (Di martedì 21 aprile 2020)svela tutta la verità su quello che ha provato perall’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue ultime dichiarazioni GF Vip: il rapporto tanto discusso traNelle prime settimane della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, il pubblico e gli utenti social hanno iniziato a ipotizzare un flirt tra. Nonostante la differenza d’età e il fatto che entrambi siano impegnati, non sono mancati sguardi, complimenti, attenzioni che lasciavano pensare ad altro che ad una semplice amicizia. Questo rapporto ha anche infastidito il marito della conduttrice, maha sempre voluto scherzare su questa cosa dicendo che era tutto fatto con ironia in quanto poteva essere la madre del modello., invece, ha sempre continuato a farle i ...

KontroKulturaa : GF Vip, Andrea Denver vuota il sacco: 'Se Adriana Volpe non fosse stata sposata... - - bnotizie : Grande Fratello Vip, Andrea Denver rivela: `Ecco cosa mi ha detto Andrea Damante su Giulia De Lellis` - bnotizie : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Andrea Denver? Il modello ammette: `Dopo il reality è stata una sorpresa scopr… - EveBazinga : Io vorrei capire gli algoritmi di Instagram. Vorrei capire come un bonazzo come Andrea Denver si sia imbattuto nell… - salieri_andrea : RT @Aelois_: L'interessanza di vedere come i vip passano la quarantena è inversamente proporzionale alla pesanza di stocazzo. -