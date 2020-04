Anzaldi: “Basta chiacchiere di Conte su Facebook. Deve dare certezze agli italiani sulla riapertura” (Di martedì 21 aprile 2020) Basta annunci, stop and go. Confusione stellare anche sulla fine della quarantena obbligata. Michele Anzaldi va all’attacco del premier Conte. Con un tweet velenoso. “Il presidente del Consiglio ha il dovere di dare certezze agli italiani. Non di produrre annunci sulle riaperture“. Anzaldi: Conte racconta il nulla Che senso ha diffondere un lungo comunicato su Facebook alle 7 di mattina per non dare alcuna notizia concrete? Conte Deve dare informazioni certe sul 4 maggio. Data in cui “scade” il lockdown. L’avvocato del popolo, infatti, manda a dire agli italiani che il governo è sempre al lavoro. Ottimo. E poi? Ammette che gli italiani si trovano in una situazione difficile. Monsieur Lapalisse. “Mi piacerebbe dire riapriamo subito – dice Conte su Fb – domattina. Questo governo ha messo al primo punto la salute degli italiani. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 aprile 2020) Basta annunci, stop and go. Confusione stellare anchefine della quarantena obbligata. Micheleva all’attacco del premier. Con un tweet velenoso. “Il presidente del Consiglio ha il dovere di. Non di produrre annunci sulle riaperture“.racconta il nulla Che senso ha diffondere un lungo comunicato sualle 7 di mattina per nonalcuna notizia concrete?informazioni certe sul 4 maggio. Data in cui “scade” il lockdown. L’avvocato del popolo, infatti, manda a direche il governo è sempre al lavoro. Ottimo. E poi? Ammette che glisi trovano in una situazione difficile. Monsieur Lapalisse. “Mi piacerebbe dire riapriamo subito – dicesu Fb – domattina. Questo governo ha messo al primo punto la salute degli. ...

