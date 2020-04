21 aprile | oggi Natale di Roma 2020 Programma saltato | ecco gli eventi in streaming e

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Il 21è ildi, la festa di compleanno della Capitale che, secondo la tradizione e il mito di Romolo e Remo, fu fondata proprio in questa data nel 753 d.C. Quest’anno, 21, il consuetodiper celebrareè stato praticamente annullato come da previsioni, per l’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19. Sarà così undidiverso, quest’anno: non ci saranno cortei e sfilate, nessun evento di piazza ma si festeggerà ugualmente l’Urbe, in un modo differente. Anzi, con le potenzialità del digitale, quest’anno la Capitale potrà essere celebrata più facilmente in tutto il mondo.di: quanti anni ha la capitale? Come seguire glionline In questocompie esattamente 2773 anni. Il Gruppo storicono, promotore ...