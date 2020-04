Vigevano | bambini feriti al volto con sostanze acide durante una lite tra due famiglie

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tragedia sfiorata a, paese in provincia di Pavia, dove al termine di un litigio tra duechi ci ha rimesso sono duedi nove e tre anni e mezzo, colpiti da una sostanza acida che li ha costretti al trasferimento d'urgenza in ospedale. Laè scoppiata verso le 15 di ieri pomeriggio, domenica 19 aprile, tra i nuclei famigliari divisi solo da una rampa di scale.

Ha 27 anni ed è stata solo denunciata a piede libero per lesioni aggravate in quanto incinta la donna che oggi pomeriggio, nel corso di una lite avvenuta in un palazzo di Vigevano (Pavia), ha ...Dietro di lui però c’erano i suoi due figli, raggiunti da numerosi schizzi. La donna, che è incinta, è stata denunciata a piede libero Un bambino di nove anni e la sorella di tre e mezzo sono state le ...