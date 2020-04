Un piano Beveridge per l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale il Governo bipartisan inglese guidato da Churchill affidò a William- che aveva avuto incarichi di governo negli anni precedenti - la guida di una commissione per l’elaborazione di un“per le assicurazioni sociali e i servizi assistenziali”.Partito come un“tecnico” divenne la base politica e ideale della nascita del Welfare State in Gran Bretagna. L’obiettivo delera abbattere i cinque giganti che martoriavano il paese: Miseria, Ignoranza, Malattia, Ozio, Squallore. Da quelvennero le politiche laburiste del secondo dopoguerra: il Servizio Sanitario Nazionale, un sistema di assicurazioni sociali pubblico e obbligatorio, la previdenza pubblica, le politiche per la piena occupazione, la nazionalizzazione dei servizi collettivi e tanto altro.Da una guerra mondiale la ...