Principe Filippo, silenzio rotto: nessun decesso tenuto segreto dalla Regina (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Principe Filippo rompe il silenzio: il messaggio ufficiale dopo le fake news relative al suo decesso (mai avvenuto) Il Principe Filippo non è morto; è bene subito specificarlo visto che il marito della Regina Elisabetta, nonché Duca di Edimburgo, nelle scorse settimane è stato oggetto di fake news. Alcune delle quali insinuavano il suo … L'articolo Principe Filippo, silenzio rotto: nessun decesso tenuto segreto dalla Regina proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Altro che morto! Dopo un mese di silenzio e a sorpresa torna il principe Filippo : così

Il principe Filippo rassicura sulla sua salute - torna a parlare : “Grazie a chi affronta la pandemia”

