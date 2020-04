Ospedale Pellegrini devastato, il gip: “Accecati dalla rabbia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Hanno agito accecati dalla rabbia, per dare una lezione allo Stato, quasi inteso come un clan avversario. Con assenza totale di valori e di pietà”. Dovevano finire in carcere il 17enne e il 15enne indagati per la devastazione al, pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini a Napoli, avvenuta la notte del 29 febbraio dopo la morte del rapinatore Ugo Russo, ucciso da un carabiniere durante un tentativo di colpo. Ma “per l’emergenza Covid-19 il loro trasferimento in carcere non garantirebbe sicurezza agli altri detenuti”, pertanto il gip dei minori, Paola Brunese, li ha lascianti con l’obbligo di permanenza in carcere. Il gip, parlando anche dei sette maggiorenni arrestati, ricostruisce il contesto nel quale è maturata l’aggressione. “Un contesto unico nel quale l’effetto della ... Leggi su anteprima24 Devastarono l’Ospedale dei Pellegrini dopo la morte di un 15enne : 9 arresti

