“Nonni e nipoti non potranno più stare insieme come prima”, le parole di Ilaria Capua (Di lunedì 20 aprile 2020) ″Alcuni gruppi di persone, come nonni e nipoti, non potranno stare insieme come prima fino a quando non si saprà come stiamo come popolo″: con queste parole la virologa Ilaria Capua ha sostenuto ancora una volta l’importanza del distanziamento sociale. Al Tg1 direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha spiegato che è ancora troppo elevato il rischio che gli anziani possano essere infettati, dal momento che i pazienti più a rischio sono proprio loro. (Continua...) Per la Capua è importante l’analisi sierologica: “Ne abbiamo bisogno - ha affermato - serve una fotografia italiana con strumenti sovrapponibili, serve la stessa foto in Lombardia così come Sicilia. Servono test approvati dal Ministero della Salute e validati perché la macchina ... Leggi su howtodofor Coronavirus - Capua : “Nonni e nipoti non potranno più stare insieme come prima” (Di lunedì 20 aprile 2020) ″Alcuni gruppi di persone,nonni e, nonprima fino a quando non si sapràstiamopopolo″: con questela virologaha sostenuto ancora una volta l’importanza del distanziamento sociale. Al Tg1 direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha spiegato che è ancora troppo elevato il rischio che gli anziani possano essere infettati, dal momento che i pazienti più a rischio sono proprio loro. (Continua...) Per laè importante l’analisi sierologica: “Ne abbiamo bisogno - ha affermato - serve una fotografia italiana con strumenti sovrapponibili, serve la stessa foto in Lombardia cosìSicilia. Servono test approvati dal Ministero della Salute e validati perché la macchina ...

carmelitadurso : Nonna Giuseppina. Quanto erano accoglienti i tuoi abbracci... Starei male oggi se tu fossi ancora qui e non potessi… - mcarraro70 : @pietroraffa @fulviogiuliani ....E che ci spieghi: se i genitori lavorano i figli chi li guarda? Se non vanno a scu… - GeorJefferson9 : @FrailAnemone15 @guglielmomeardi @nicmax25 Sono razzista perché. .non è un argomento, perché il razzismo non ha rag… - dontealberto : RT @chiaralucetw: Ma dei #Ricciardi #Oms, che più che medico è un esponente #PD, o dei virologi tipo #Burioni che dice tutto il contrario d… - Cuoredifango : RT @chiaralucetw: Ma dei #Ricciardi #Oms, che più che medico è un esponente #PD, o dei virologi tipo #Burioni che dice tutto il contrario d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nonni nipoti Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera