Le Iene | il programma torna martedì 21 aprile Davide Parenti | “Non esiste un ‘metodo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha portato alla sospensione di numerosi programmi, primi segnali di riapertura arrivano proprio sul fronte Mediaset. Dopo il ritorno con una nuova formula di Uomini e Donne, martedì 21toccherà a Le. La trasmissione in onda su Italia 1 era stata sospesa per “cautela sanitaria” dopo la positività al Covid-19 dell’inviato Alessandro Politi e di tre redattori. Una situazione risolta e superata, lo storicoditornerà senza pubblico, senza studio e inizialmente con un solo appuntamento settimanale condotto virtualmente dagli inviati. Nessuna rincorsa per strada, nessun contatto ravvicinato ma, come immaginabile, tanto Coronavirus: “Il 70% dei servizi sarà su questo tema, che catalizza l’attenzione di tutti. Faremo un giro nelle strutture ...