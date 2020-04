Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix in arrivo su Switch il prossimo mese (Di lunedì 20 aprile 2020) Sega ha da poco annunciato che Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix sarà disponibile dal 15 maggio in esclusiva Nintendo Switch. Questo rhythm game sarà disponibile in formato digitale.Project DIVA Mega Mix sarà disponibile in due edizioni, l'edizione base al costo di 39,99 dollari ed un Mega Pack contenente il gioco base e 6 DLC (contenente nuove canzoni). In alternativa è possibile acquistare i DLC separatamente al costo di 6,99 dollari ognuno.I fan di Miku potranno inoltre pensare di preordinare il gioco, una volta fatto riceveranno 4 nuove canzoni, inoltre se siete curiosi di provare il gioco potrete approfittare di una demo scaricabile dal Nintendo eShop. La demo permetterà di accedere a due canzoni nella modalità arcade e nella più adrenalinica Mix Mode.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 aprile 2020) Sega ha da poco annunciato cheMix sarà disponibile dal 15 maggio in esclusiva Nintendo. Questo rhythm game sarà disponibile in formato digitale.Mix sarà disponibile in due edizioni, l'edizione base al costo di 39,99 dollari ed unPack contenente il gioco base e 6 DLC (contenente nuove canzoni). In alternativa è possibile acquistare i DLC separatamente al costo di 6,99 dollari ognuno.I fan dipotranno inoltre pensare di preordinare il gioco, una volta fatto riceveranno 4 nuove canzoni, inoltre se siete curiosi di provare il gioco potrete approfittare di una demo scaricabile dal Nintendo eShop. La demo permetterà di accedere a due canzoni nella modalità arcade e nella più adrenalinica Mix Mode.Leggi altro...

