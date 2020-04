Giovanni Minoli/ "No a Mani Pulite dei medici! Il Pio Albergo Trivulzio..." (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, Giovanni Minoli sul caso del Pio Albergo Trivulzio: "Ci stiamo avviando ad una stagione di accuse, rivendicazioni, class action". Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus,sul caso del Pio: "Ci stiamo avviando ad una stagione di accuse, rivendicazioni, class action".

«No a una Mani Pulite dei medici»: questo il commento di Giovanni Minoli nella lunga intervista a Libero. Il giornalista ha soffermato l’attenzione sul caso del Pio Albergo Trivulzio e sulla strana ...

Coronavirus, Zaia: lockdown non esiste più, 40% imprese aperte

Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi a Rai Uno al Mix delle Cinque con Giovanni Minoli. Il governatore del Veneto ha detto di essere d’accordo con queste deroghe “perchè in Veneto oggi ...

