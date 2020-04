Dadone | orgogliosa risposta P A | accelerare ancora su smart working

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – “Sonoche la P.A. non si sia fermata completamente in questa fase, anzi. Abbiamo deciso di riconvertire la modalità di lavoro organizzativa facendo lavorare la gente in, e siamo partiti da una P.A. che nella narrativa generale parlava solo di furbetti”. Lo ha detto il Ministro della P.A., Fabiana, a Rtl 102.5. “La stragrande maggioranza di lavoratori pubblici dal mio punto di vista – ha aggiunto – sono lavoratori validi e in questo momento lo hanno dimostrato e dovremmo esserne tutti contenti. Il fatto di chiedere all’Amministrazione di mettere tutti in lavoro da remoto e limitare la presenza fisica solo alle necessità indifferibili ha dimostrato che la Pubblica Amministrazione ha la capacità e la voglia di agire e in questo è stato fatto un buon lavoro. Ora – ...