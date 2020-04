Coronavirus, sindaco di Asti si rasa e va in incognito nei supermercati: “Vigilo sui buoni spesa” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il sindaco di Asti si camuffa e va nei supermercati per verificare l’uso dei buoni spesa VIDEO Il sindaco di Asti Maurizio Rosero è andato in incognito nei supermercati della città per verificare se i buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà per il Coronavirus vengano utilizzati in maniera corretta. Così si è camuffato tagliandosi capelli e barba e nascondendosi dietro a un cappello con visiera ed è andato nei negozi della città piemontese a controllare la situazione. In un video postato sul suo profilo Facebook il sindaco di Asti ha spiegato di avere ricevuto diverse segnalazioni di cittadini e cassieri che denunciavano incongruenze nell’uso dei buoni spesa e per questo motivo ha voluto verificare di persona conducendo una piccola “indagine” nei supermarket. Nel filmato su Facebook si vede il ... Leggi su tpi Sindaco Asti si camuffa per verificare uso buoni spesa/ Video : "Col coronavirus..."

"Minoranze etniche più colpite da Coronavirus"/ La denuncia del sindaco di Londra

Coronavirus - sindaco si traveste per controllare come vengono usati i buoni spesa (Di lunedì 20 aprile 2020) Ildisi camuffa e va neiper verificare l’uso dei buoni spesa VIDEO IldiMaurizio Rosero è andato inneidella città per verificare se i buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà per ilvengano utilizzati in maniera corretta. Così si è camuffato tagliandosi capelli e barba e nascondendosi dietro a un cappello con visiera ed è andato nei negozi della città piemontese a controllare la situazione. In un video postato sul suo profilo Facebook ildiha spiegato di avere ricevuto diverse segnalazioni di cittadini e cassieri che denunciavano incongruenze nell’uso dei buoni spesa e per questo motivo ha voluto verificare di persona conducendo una piccola “indagine” nei supermarket. Nel filmato su Facebook si vede il ...

Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Bergamo posta la foto della chiesa del cimitero: 'Finalmente non ci sono più bare' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ill sindaco Sala: Milano riparte ma a tre condizioni #giuseppesala - BachBad : RT @Sanson538: Coronavirus, zero contagi nella comunità cinese di Prato, il sindaco: «Hanno dato il buon esempio» - ClaudioSella1 : RT @gattinaraonline: Emergenza Coronavirus. Il Sindaco emana l?ordinanza che consente di coltivare il proprio orto -- -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, sindaco di Codogno: ora ripartenza come dopoguerra askanews Coronavirus, spesa minima al supermercato: 50 euro. Lo ha deciso il sindaco di Crespina (Pisa)

CORONAVIRUS IN TOSCANA Tutti gli aggiornamenti Polemiche che oggi hanno fatto fare marcia indietro al sindaco. Non più obblighi e multe salate, ma solo una "indicazione" di massima. "Siamo convinti - ...

Gli impatti dell’emergenza del Covid-19 nel Sannio. CONFCOMMERCIO BENEVENTO C’E’.

Confcommercio Benevento, a seguito dell’invito ricevuto a partecipare in videoconferenza al tavolo promosso dall’Amministrazione comunale di Benevento, plaude alla sua costituzione e porge il dovuto ...

CORONAVIRUS IN TOSCANA Tutti gli aggiornamenti Polemiche che oggi hanno fatto fare marcia indietro al sindaco. Non più obblighi e multe salate, ma solo una "indicazione" di massima. "Siamo convinti - ...Confcommercio Benevento, a seguito dell’invito ricevuto a partecipare in videoconferenza al tavolo promosso dall’Amministrazione comunale di Benevento, plaude alla sua costituzione e porge il dovuto ...