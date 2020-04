Cassazione | nulle le nozze della moglie omosessuale

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 aprile 2020)annullate per una coppia pugliese che si è divisa dopo anni di matrimonio e 3 figli, anche a causaomosessualità. La prima sezione civile, con un'ordinanza depositata oggi, ha convalidato il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata, nel 2012, la nullità di un matrimonio celebrato nel 1990. "Nessuna discriminazione" I giudici di piazza Cavour, in particolare, hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura generale, nel quale si sottolineava, oltre al rilievo per cui si era fuori da quei paletti posti dalla giurisprudenza che non ammettono annullamento dicon oltre 3 anni di convivenza, che "l'unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico, che si ...