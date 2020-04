Bayern Monaco, Salihamidzic: «Felici per il rinnovo di Davies» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il direttore sportivo del Bayern Monaco Salihamidzic ha commentato il rinnovo contrattuale di Davies Hasan Salihamidzic ha espresso le proprie considerazioni sul rinnovo di contratto di Alphonso Davies con il Bayern Monaco: «Sono molto contento che il Bayern e Alphonso abbiano trovato l’accordo. Alphonso, con la sua velocità, entusiasmo e attitudine professionale, è la soluzione ideale per la nostra squadra». «Tutti noi abbiamo il compito di garantire che Alphonso continui con le sue ottime prestazioni, che si concentri e cresca come ha già fatto», ha concluso il direttore sportivo del club bavarese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Alphonso Davies - la storia e il profilo tecnico della stella del Bayern Monaco e del futuro

Bayern Monaco - Neuer : «A 34 anni potrei mai chiedere un quinquennale»

