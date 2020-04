Vite da Copertina torna su TV8 da lunedì 20 aprile. Confermati Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci (Di domenica 19 aprile 2020) Vite da Copertina torna su TV8, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, da lunedì 20 aprile. Confermati Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci Dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì alle ore 17.30, torna su TV8 l’appuntamento con Vite da Copertina. Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci sono pronti a tornare, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, alla conduzione del rotocalco dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo. Nella prima puntata ci sarà la speciale classifica dei 10 Vip che sono passati dalle stalle alle stelle. Nei giorni successivi non mancherà un focus sul nuovo Bobo Vieri, che è diventato da poche settimane papà per la seconda volta, sull’attore americano Patrick Dempsey, il dottore sex symbol di Grey’s Anatomy, oggi protagonista della serie Sky “Diavoli”, e ... Leggi su dituttounpop Torna Vite da copertina - lo show di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno non verrà cancellato

Ciacci e Casalegno - nessuna cancellazione : Vite da copertina torna in onda

Giovanni Ciacci nei guai - “Vite da copertina” vicino allo stop? (Di domenica 19 aprile 2020)dasu TV8, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, da lunedì 20e Giovanni Ciacci Dal 20, dal lunedì al venerdì alle ore 17.30,su TV8 l’appuntamento condae Giovanni Ciacci sono pronti are, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, alla conduzione del rotocalco dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo. Nella prima puntata ci sarà la speciale classifica dei 10 Vip che sono passati dalle stalle alle stelle. Nei giorni successivi non mancherà un focus sul nuovo Bobo Vieri, che è diventato da poche settimane papà per la seconda volta, sull’attore americano Patrick Dempsey, il dottore sex symbol di Grey’s Anatomy, oggi protagonista della serie Sky “Diavoli”, e ...

lamescolanza : Ciacci e Casalegno, nessuna cancellazione: Vite da copertina torna in onda - Il Decoder - bnotizie : Ciacci e Casalegno, no cancellazione: Vite da copertina torna in onda - blogtivvu : ? Giovanni Ciacci smentisce la chiusura di Vite da copertina. Poi parla di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip… - bnotizie : Ciacci e Casalegno, no cancellazione: Vite da copertina torna in onda - Dtti_digitale : Vite da copertina: arrivano le nuove puntate su ##TV8: Si rinnova su TV8 l’appuntamento con… -