‘Uomini e Donne’, Sammy Hassan rivela: “È un momento no”. C’entra Giovanna Abate? (Video) (Di domenica 19 aprile 2020) Da domani, lunedì 20 aprile, tornerà l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria da COVID19, ripartirà dal punto in cui ci aveva lasciati. Verranno infatti trasmesse le ultime registrazioni non ancora andate in onda, sia del Trono Over che del Trono Classico. Si passerà poi al nuovo format, di cui proprio ieri ha parlato durante una diretta Instagram Raffaella Mennoia, storica redattrice del programma. Sarà una nuova versione di Uomini e Donne, al passo con la situazione drammatica che stiamo vivendo. Giovanna Abate e Gemma Galgani, infatti, potranno conoscere i loro pretendenti solo attraverso delle lettere. Se ci saranno anche i corteggiatori della Abate, ossia Sammy Hassan e Alessandro Graziani, ancora non è certo. Proprio la ... Leggi su isaechia Raffaella Mennoia dice la sua sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis e parla del destino degli altri troni di ‘Uomini e Donne’ (Video)

‘Uomini e Donne’ - Sara Affi Fella parla della gravidanza e rivela se mostrerà il suo bebè sui social! (Video)

‘Uomini e Donne’ - Giulio Raselli svela cosa pensa di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. E a proposito del suo rapporto con Giulia D’Urso.. (Di domenica 19 aprile 2020) Da domani, lunedì 20 aprile, tornerà l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria da COVID19, ripartirà dal punto in cui ci aveva lasciati. Verranno infatti trasmesse le ultime registrazioni non ancora andate in onda, sia del Trono Over che del Trono Classico. Si passerà poi al nuovo format, di cui proprio ieri ha parlato durante una diretta Instagram Raffaella Mennoia, storica redattrice del programma. Sarà una nuova versione di Uomini e Donne, al passo con la situazione drammatica che stiamo vivendo.e Gemma Galgani, infatti, potranno conoscere i loro pretendenti solo attraverso delle lettere. Se ci saranno anche i corteggiatori della, ossiae Alessandro Graziani, ancora non è certo. Proprio la ...

ItalyMFA : ???? #Farnesina, i numeri delle donne e degli uomini che in questi giorni hanno lavorato e lavorano senza sosta per a… - guerini_lorenzo : Insieme agli uomini e alle donne del personale sanitario militare impegnato negli ospedali di #Piacenza e #Lodi. Pe… - DarioNardella : #18aprile 1948: per la prima volta donne e uomini votarono dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Quelle elez… - xhugstilinskix : RT @shaedowhunter: Martin Lutero sosteneva che 'le donne esistono per l'unico scopo di servire e assistere gli uomini'. Assurdo e preoccupa… - MassimilianRic : @RobertoRenga Il 25 aprile dovrebbe unire tutti gli uomini e le donne libere in Italia, libere di pensare, di amare… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it