Thierry Baudet: l’alleato olandese di Meloni e i messaggi Whatsapp in cui dice di essere pagato dalla Russia (Di domenica 19 aprile 2020) Di Thierry Baudet abbiamo parlato qualche giorno fa ricordando i festeggiamenti e l’alleanza con Giorgia Meloni e, più di recente, il suo voto insieme a Wilders alla risoluzione del parlamento olandese che diceva sì al MES con condizionalità e no agli eurobond. Ma qualche giorno fa il leader del partito anti-UE e anti-immigrazione Forum per la democrazia (FvD) è finito nei guai per un altro motivo: il programma televisivo olandese Zembla ha pubblicato una serie di suoi messaggi su Whatsapp in cui parlava di suoi contatti con i russi e alludeva a pagamenti ricevuti. Thierry Baudet: l’alleato olandese di Meloni e i messaggi Whatsapp in cui dice di essere pagato dalla Russia Nei messaggi, ha spiegato qualche giorno fa Politico.eu, si cita Vladimir Kornilov, che secondo il New York Times ha legami con il Cremlino, e Baudet lo descrive come un ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Diabbiamo parlato qualche giorno fa ricordando i festeggiamenti e l’alleanza con Giorgiae, più di recente, il suo voto insieme a Wilders alla risoluzione del parlamentocheva sì al MES con condizionalità e no agli eurobond. Ma qualche giorno fa il leader del partito anti-UE e anti-immigrazione Forum per la democrazia (FvD) è finito nei guai per un altro motivo: il programma televisivoZembla ha pubblicato una serie di suoisuin cui parlava di suoi contatti con i russi e alludeva a pagamenti ricevuti.: l’alleatodie iin cuidipagato dalla Russia Nei, ha spiegato qualche giorno fa Politico.eu, si cita Vladimir Kornilov, che secondo il New York Times ha legami con il Cremlino, elo descrive come un ...

Prima della messa in onda della trasmissione Baudet ha negato le accuse e ha affermato che le dichiarazioni su Kornilov erano uno scherzo ironico.”Non abbiamo mai ricevuto soldi [dalla Russia] e le ...

La prima mozione, a firma del leader della destra populista del FvD, Thierry Baudet, è stata approvata con 86 voti a favore su 150, registrando anche l’approvazione di tutti i 32 deputati del partito ...

