Salvini | “Ragioniamo su Come Ritornare a Fare Scuola | Quella Vera tra i Banchi”

(Di domenica 19 aprile 2020) Matteovuole far ripartire la, la sua intenzione non èdi intensificare la didattica a distanza ma ditra i banchi il prima possibile. Il leader della Lega afferma,riportato da Orizzonte: ” Lezioni per i ragazzi sulla Rai: finalmente ci hanno ascoltato! È un buon inizio per aiutare tutti quegli studenti (tanti) che non riescono a seguire le lezioni on line, soprattutto tra gli scolari delle scuole elementari.“ E conclude: ” Lo avevamo chiesto da subito: un terzo delle famiglie infatti in Italia non ha un computer o un tablet in casa. Dopo questo primo passo iniziamo a pensare, con tutte le sicurezze che servono,far ripartire lae le lezioni, quelle vere in classe“