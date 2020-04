Rudi Garcia non è convinto: “Tornare a giocare partite ogni 2-3 giorni? Una follia” (Di domenica 19 aprile 2020) Calura estiva, partite ogni 2-3, una preparazione precaria, mancanza di sosta tra questa e la prossima stagione. Tutte le perplessità dell'ex allenatore della Roma, oggi al Lione, ultima squadra ad aver sconfitto la Juventus prima dello stop: "Ma non voglio lamentarmi. Noi che viviamo di calcio siamo comunque dei privilegiati anche in tempi di quarantena" Leggi su fanpage CORONAVIRUS UEFA/ Rudi Garcia : "Il piano per la ripresa non è ragionevole"

